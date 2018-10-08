В ночь на вторник россияне смогут наблюдать самый яркий звездопад осени

Метеорный поток Дракониды можно будет увидеть невооруженным глазом в небе над всей территорией России в ночь на вторник, 9 октября. Об этом сегодня напомнили россиянам астрономы.

"Дракониды - звучит очень грозно, но на самом деле это просто метеорный дождь", - рассказал РИА Новости директор самарского клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгений Баранский.

Название метеорный поток получил из-за предположительной точки вылета. По мнению экспертов, частицы хвоста кометы, расположенной в голове созвездия Дракона, сгорят сегодня в небе.

Отмечается, что самый яркий звездопад осени будет выглядеть как медленно пролетающие болиды, потому что скорость у них по звездным меркам относительно невысокая - около 20 км в секунду.