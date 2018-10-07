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Дикие воробьи разучили новую песню
7 октября 2018, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]
Группа канадских ученых смогла обучить диких воробьев повторять музыкальные мотивы, воспроизведенные им через динамики. Это первый случай, когда птицы запомнили нетипичную для них мелодию.
Дело в том, что птицы учатся петь только в раннем возрасте, подражая своим взрослыми особям. Потому ранее никому не удавалось обучить птиц в дикой природе исполнять определенные мелодии.
Ученые Виндзорского университета обнаружили способность диких воробьев к запоминанию и воспроизведению новых звуков, услышанных ими из динамиков, которые были установлены в естественной для них среде.
Исследование проводилось в течение пяти лет. По словам ученого Дэна Меннилла, авторы проекта были крайне удивлены, когда три десятка особей сумели выучить и воспроизвести новую мелодию.
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