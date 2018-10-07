Дикие воробьи разучили новую песню

Группа канадских ученых смогла обучить диких воробьев повторять музыкальные мотивы, воспроизведенные им через динамики. Это первый случай, когда птицы запомнили нетипичную для них мелодию. Видео эмоций хаски развеселило Сеть

Дело в том, что птицы учатся петь только в раннем возрасте, подражая своим взрослыми особям. Потому ранее никому не удавалось обучить птиц в дикой природе исполнять определенные мелодии.

Ученые Виндзорского университета обнаружили способность диких воробьев к запоминанию и воспроизведению новых звуков, услышанных ими из динамиков, которые были установлены в естественной для них среде.

Исследование проводилось в течение пяти лет. По словам ученого Дэна Меннилла, авторы проекта были крайне удивлены, когда три десятка особей сумели выучить и воспроизвести новую мелодию.



