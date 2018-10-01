NASA зафиксировало космические лучи, исходящие из Антарктики

Начиная с весны 2016 года, специалисты, работающие в Антарктиде, сообщили минимум о двух случаях вспышек космических лучей из Земли. Их смогли заметить благодаря аэростатной импульсной камере ANITA, сделанной в NASA.

Обычно такие лучи, идущие из космоса, от поверхности нашей планеты не отражаются. А в Антарктике лучи отразились от поверхности льдов и направились в другую сторону, сообщает Scientific American. Теперь физики пытаются объяснить это явление. По их мнению, открытие может многое поменять в науке.