NASA зафиксировало космические лучи, исходящие из Антарктики
1 октября 2018, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]
Начиная с весны 2016 года, специалисты, работающие в Антарктиде, сообщили минимум о двух случаях вспышек космических лучей из Земли. Их смогли заметить благодаря аэростатной импульсной камере ANITA, сделанной в NASA.
Обычно такие лучи, идущие из космоса, от поверхности нашей планеты не отражаются. А в Антарктике лучи отразились от поверхности льдов и направились в другую сторону, сообщает Scientific American. Теперь физики пытаются объяснить это явление. По их мнению, открытие может многое поменять в науке.
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