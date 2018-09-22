Космический шторм помог ученым открыть тайну падения китайского государства

Космический шторм помог специалистам раскрыть тайну падения китайского средневекового государства. Оставленный солнечными вспышками след в стволах деревьев показывает датировку событий в прошлом.

Государство Бохай в Манчжурии перестало существовать в 926 году нашей эры, причины ученым неясны до сих пор. Выдвигалась версия, что это произошло из-за извержения вулкана Пэктусан, одного из крупнейших в истории. Но в результате исследований выяснилось, что на самом деле причиной исчезновения государства стали сильные вспышки на Солнце. Ученые нашли погребенную под слоем застывшей лавы лиственницу, которая явно была подвержена воздействию космического шторма. Датой гибели древа является 946 год, а к этому времени Бохай успела захватить армия кочевого народа. Таким образом, извержение Пэктусана случилось уж после гибели государства и к трагедии отношения не имеет, сообщает РИА Новости.

Существует еще одна версия: жители древнего государства просто ушли в другие края.