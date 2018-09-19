Астронавт с МКС: «Есть и другие формы жизни в космосе»

Астронавт Скотт Келли написал на своей странице в Twitter, что в космосе "Есть и другие формы жизни". За два десятка лет на Международной космической станции действительно побывали не только люди.

Данный "твит" был опубликован в январе 2016 года, и посвятил его астронавт астрам-цинниям, распустившимся на борту. В лабораториях МКС в разное время содержались как растения и насекомые, так и представители бактерий и грибов.

Российские космонавты в специальной оранжерее "Лада" уже высаживали пшеницу, ячмень, а также салатные культуры, пишет РИА Новости. Они же впервые получили четыре последовательных поколения гороха.

Прекрасно чувствовали себя в космосе и наиболее агрессивные бактерии. Трижды попадали на МКС пауки, причем у некоторых видов паутина получалась даже аккуратнее, чем на Земле.

В специальном космическом аквариуме на международной станции содержались рыбы. Их передвижения "странными петлями" были отличны от земных, но, в целом, адаптация была успешной.