Плюшевая такса на МКС станет индикатором невесомости

Индикатором невесомости для членов экипажа космического корабля "Союз МС-10", который отправится на Международную космическую станцию в четверг, 11 октября, станет плюшевая такса.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил командир корабля Алексей Овчинин. Благодаря плюшевой собачке, космонавты на "Союзе" смогут понять, когда наступает невесомость.

По словам Овчинина, плюшевая игрушка "оповестит" жестко пристегнутых к креслам космонавтов о невесомости. Он добавил, что в первый раз таким индикатором была плюшевая сова, а теперь станет такса.

Овчинин отправится на Международную космическую станцию вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом. Для него это будет уже второй полет на "Союзе" к МКС.