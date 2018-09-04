В Солнечной системе есть еще одна невидимая планета

Американский учёный Майкл Браун из Калифорнийского университета технологий уверяет, что в Солнечной системе находится ещё одна планета невидимая современным технологиям и человеческому глазу.

Предположительно, размещается она далеко за Нептуном, вращаясь вокруг центральной звезды подобно Земле. на это указывают странные орбиты шести небесных тел в поясе Койпера, что может свидетельствовать о гравитации массивного объекта. По мнению физика Макана Мохаджега, вывод на орбиту трех или четырех датчиков позволит определить местоположение неизвестных гравитационных возмущений в Солнечной системе.

Тему девятой планеты в Солнечной системе специалисты продолжают изучать при помощи телескопа Subaru, который установлен на Гавайях. По словам специалистов, если загадочная планета находится от Солнца в 1000 раз дальше, чем Земля, то шансы найти её практически равны нулю.

«Если вы представите, что Планеты девять не существует, то вы создадите больше проблем, чем решите. У вас появится пять разных загадок, и вы должны придумать пять разных теорий, чтобы объяснить их», – говорит при этом доктор Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института, сообщает The Washington Post. Одна из загадок - почему пояс Койпера вращается в противоположном от планет направлении.