Искусственный интеллект видит ожирение землян из космоса

Искусственный интеллект смог из космоса оценить ожирению населяющих Землю людей. Для этого ИИ не пришлось фиксировать на снимках конкретных особ, поскольку алгоритм основан на других данных.

В исследовании использовалось распределение зданий и деревьев на местности. В нейросеть было загружено около 150 000 спутниковых снимков Google Maps, которые показывают 1695 кварталов в Лос-Анджелесе, Мемфисе, Сиэттле и Сан-Антонио.

Рассматривалась связь между ожирением и наличием парков, расположением дорог, пешеходных переходов, разнообразием типов домов и так далее, сообщает JAMA Network Open.

Выяснилось, что распространение ожирения и особенности городской среды действительно взаимосвязаны – в среднем на 64%. Открытые зеленые участки обычно позитивно влияют на общественное здоровье, поскольку есть возможность где-то активно подвигаться; территории с близко расположенными домами, с большим количеством дорог и без растительности оказывают негативное влияние.

Найдена также связь между параметрами планировки и доходом на душу населения. Как правило, у людей, живущих в одних районах, примерно сопоставимый уровень дохода.

Исследователи уверены, что их система может легко стать эффективным инструментом для изучения рисков ожирения в США.