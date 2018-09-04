Ученые рассказали, как с помощью еды продлить жизнь
4 сентября 2018, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Института Солка в Калифорнии рассказали, как продлить жизнь с помощью еды. По их словам, приём пищи в течение 10 часов может компенсировать расстройства метаболизма, связанные с нарушением суточного цикла. Об этом пишет сайт ScienceDaily.
По мнению экспертов, изменение образа жизни в этом направлении способно продлить жизнь и предотвратить развитие различных возрастных болезней. При грамотном распланировании приёма пищи организм успевает сохранять баланс между пищеварением и временем необходимым на метаболизм, а нарушение биоритмов может привести к возникновению заболеваний.
Специалисты утверждают, несмотря на то, что с возрастом работа «биологических часов» ухудшается, сохранить здоровье можно, если ограничить прием пищи 10-часовым промежутком.
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