Ученые рассказали, как с помощью еды продлить жизнь

Ученые из Института Солка в Калифорнии рассказали, как продлить жизнь с помощью еды. По их словам, приём пищи в течение 10 часов может компенсировать расстройства метаболизма, связанные с нарушением суточного цикла. Об этом пишет сайт ScienceDaily.

По мнению экспертов, изменение образа жизни в этом направлении способно продлить жизнь и предотвратить развитие различных возрастных болезней. При грамотном распланировании приёма пищи организм успевает сохранять баланс между пищеварением и временем необходимым на метаболизм, а нарушение биоритмов может привести к возникновению заболеваний.

Специалисты утверждают, несмотря на то, что с возрастом работа «биологических часов» ухудшается, сохранить здоровье можно, если ограничить прием пищи 10-часовым промежутком.