Рогозин сообщил о повреждении обшивки корабля «Союз» сверлом

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что комиссия проверяет версию преднамеренного воздействия сверлом на обшивку космического корабля «Союз», в котором была обнаружена утечка воздуха, в космосе или при производстве.

"Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем: преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом", — сказал Рогозин.

При этом он подчеркнул, что воздействие было неуверенной рукой, сообщают РИА Новости.

Напомним, что 30 августа стало известно об утечке воздуха с космического корабля. В верхней части одной из ступеней «Союза» образовалась трещина. С помощи изоленты и эпоксидной смолы российские астронавты залатали дыру.