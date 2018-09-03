Ученые изобрели неледенеющий металл
3 сентября 2018, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]
"Фототермическую ловушку", состоящую из трех слоев, изобрели специалисты Массачусетского технологического университета совместно с коллегами из Индии и Дании. Материал способен преобразовывать свет в тепло.
Исследователи создали сравнительно недорогой материал, который не нуждается в дополнительных источниках энергии и использует для предотвращения обледенения излучение Солнца.
Состоит новинка из трех слоев: аккумулирующего, распределяющего и изолирующего. Отмечается, что для "работы" такому материалу подойдут и светодиоды.
Когда на экспериментальный материал попадает тепло, то на всей поверхности образуется тонкая прослойка воды, с которой соскальзывает остальной лед, сообщает Science Advances.
Данная инновация в будущем может быть использована для самолетов, ветровых турбин, крыш и морских нефтяных платформ в качестве средства для борьбы с обледенением.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес