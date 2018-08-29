На Солнце выявлена необычная активность

Астрономы из Университета штата Огайо обнаружили, что Солнце испускает большое количество высокоэнергетических гамма-лучей. Причем такое поведение характерно для периодов его минимальной активности.

По мнению ученых, феномен связан с магнитным полем самого Солнца. Есть предположение, что солнечные магнитные поля более мощные и непредсказуемые, чем считалось ранее.

Хотя гамма-радиация обычно поглощается самим светилом, в этих случаях космические магнитные поля меняют направление лучей и порождают высокоэнергетическое излучение.

Попытки связать переизбыток гамма-лучей со вспышками и пятнами на звезде пока не увенчались успехом. Специалисты планируют провести новые исследования.