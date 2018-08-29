На Солнце выявлена необычная активность
29 августа 2018, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]
Астрономы из Университета штата Огайо обнаружили, что Солнце испускает большое количество высокоэнергетических гамма-лучей. Причем такое поведение характерно для периодов его минимальной активности.
По мнению ученых, феномен связан с магнитным полем самого Солнца. Есть предположение, что солнечные магнитные поля более мощные и непредсказуемые, чем считалось ранее.
Хотя гамма-радиация обычно поглощается самим светилом, в этих случаях космические магнитные поля меняют направление лучей и порождают высокоэнергетическое излучение.
Попытки связать переизбыток гамма-лучей со вспышками и пятнами на звезде пока не увенчались успехом. Специалисты планируют провести новые исследования.
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