Ученые провели исследования в пещере, которая была обнаружена на пути строящейся федеральной трассы "Таврида" в Крыму. Речь идет о карстовой полости длиной около километра, найденной в Белогорском районе.

Секретарь Русского географического общества в Крыму, глава российского Союза спелеологов Геннадий Самохин отметил, что данная пещера задерживала строительство трассы, вследствие чего специалистам необходимо было тщательно измерить ее. Это было сделано для того, чтобы строители создали целесообразный проект дальнейших работ.

Известно, что в данной пещере находятся останки древних животных. Полость обследовали спелеологи, археологи, палеонтологи, палеоботаники, а также эксперты в сфере радиоизотопного датирования, передает РИА "Новости".