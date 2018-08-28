Физики создали первую в мире модель машины времени

Физикам удалось разработать первую в мире математическую модель машины времени. Об этом сообщила группа ученых из Университета Британской Колумбии в Канаде и Университета штата Мэриленд в США.

Ученые Бен Типпетт и Дэвид Цанг в своей работе, опубликованной на портале IOPScience, использовали общую теорию относительности Эйнштейна. По их словам, людям надо воспринимать Вселенную в четырех измерениях, последнее из которых - время.

Модель получила название TARDIS, по мотивам британского сериала "Доктор Кто". Это своего рода ящик, который может перемещаться через пространство и время в прошлое и будущее.

Физики утверждают, что модель вполне реальна, но все же нынешние технологии пока не позволяют воплотить ее в жизнь, чтобы по-настоящему путешествовать во времени.

Трудность заключается в использовании кривизны пространственно-временного континуума для искривления времени в нечто, подобное кругу, который бы сделал путешествия во времени возможными.

В этом случае машина времени смогла бы пронести все, что находится внутри нее, через пространство и время на небольшое расстояние и вернуться назад, в исходную точку.