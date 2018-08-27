Биологи вычислили, кто победит в гонке зайца и черепахи

Американские биологи произвели некоторые расчеты и выяснили, кто одержит победу в гонке зайца и черепахи. Ученым в течение долгого времени не давала покоя басня Эзопа о соревновании двух живых существ.

Адриан Беджан из университета Дьюка в Дареме (США) заявил, что речь в басне идет о гонке быстрого, но несобранного зайца и медленной, однако целеустремленной черепахи. Биологи утверждают, что если участники соревнования будут бежать всю жизнь, то победит именно рептилия, передает издание Scientific Reports.

Дело в том, что черепаха двигается с меньшей скоростью, но практически постоянно, вследствие чего не так сильно устает, а вот заяц совершает "марш-бросок", а затем долгое время восстанавливает силы.