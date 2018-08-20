Учёные рассказали, чем может помочь яд пауков

В журнале Neuron опубликована статья, в которой говорится, что российские и зарубежные учёные нашли в яде пауков-кругопрядов уникальное вещество. С его помощью можно создать лекарства, которые способны подавлять активность нервных клеток и защищать их от массовой гибели.

Вещества, которые использует паук для убийства жертвы, помогут создать новые препараты для лечения нейродегенеративных заболеваний, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

По словам учёных, яд пауков содержит в себе «коктейль» из белков и разных сигнальных молекул, которые способны объединяться с рецепторами на поверхности нервных клеток и блокировать их работу. В "нормальной" ситуации это приводит к конвульсиям у жертвы, но при развитии нарушений в работе нейронов подобные молекулы могут помочь им стабилизировать себя и избежать гибели.