Ученые: Доминантные мужчины быстрее принимают решения
18 августа 2018, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]
Группа швейцарских ученых в результате проведенных исследований обнаружила, что доминантные мужчины быстрее других принимают решения. И это происходит вне зависимости от контекста ситуации.
Оказалось, что доминантные мужчины значительно отличаются от более скромных представителей сильного пола не только в поведении, но и в вопросе принятия решений. Специалисты выяснили, что предрасположенность к быстрому реагированию служит своеобразным биомаркером доминирования.
По итогам проведенных тестов, сотрудники Федеральной политехнической школы Лозанны пришли к выводу, что ориентированные на господствование люди в целом быстрее реагируют и быстрее обрабатывают поступающую к ним сенсорную информацию. Статья опубликована в издании Cerebral Cortex.
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