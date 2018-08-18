Ученые: Доминантные мужчины быстрее принимают решения

Группа швейцарских ученых в результате проведенных исследований обнаружила, что доминантные мужчины быстрее других принимают решения. И это происходит вне зависимости от контекста ситуации.

Оказалось, что доминантные мужчины значительно отличаются от более скромных представителей сильного пола не только в поведении, но и в вопросе принятия решений. Специалисты выяснили, что предрасположенность к быстрому реагированию служит своеобразным биомаркером доминирования.

По итогам проведенных тестов, сотрудники Федеральной политехнической школы Лозанны пришли к выводу, что ориентированные на господствование люди в целом быстрее реагируют и быстрее обрабатывают поступающую к ним сенсорную информацию. Статья опубликована в издании Cerebral Cortex.