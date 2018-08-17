Ученые не смогли сделать из компьютерной программы второго Уильяма Шекспира

Международная группа ученых, в состав которой вошли специалисты из Канады и Австралии, научила компьютер писать сонеты в стиле Уильяма Шекспира. Нейросеть с данными писателя получила название Deepspeare.

Искусственный интеллект, проанализировав произведения Шекспира, создал собственные сонеты, выдержанные в стилистике английского автора. Компьютеру удалось более точно, чем Шекспир, соблюсти стихотворный размер. При этом Deepspeare не преуспела в грамматике и сделала много смысловых ошибок.

Как рассказал «Московскому комсомольцу» российский специалист Юрий Минкин, в настоящее время искусственный разум успешно справляется с механической работой, такой, как использование лексики оригинала и соблюдение его рифмы. Однако создать по-настоящему талантливое художественное произведение машина пока не может.