Ученые не смогли сделать из компьютерной программы второго Уильяма Шекспира
17 августа 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
Международная группа ученых, в состав которой вошли специалисты из Канады и Австралии, научила компьютер писать сонеты в стиле Уильяма Шекспира. Нейросеть с данными писателя получила название Deepspeare.
Искусственный интеллект, проанализировав произведения Шекспира, создал собственные сонеты, выдержанные в стилистике английского автора. Компьютеру удалось более точно, чем Шекспир, соблюсти стихотворный размер. При этом Deepspeare не преуспела в грамматике и сделала много смысловых ошибок.
Как рассказал «Московскому комсомольцу» российский специалист Юрий Минкин, в настоящее время искусственный разум успешно справляется с механической работой, такой, как использование лексики оригинала и соблюдение его рифмы. Однако создать по-настоящему талантливое художественное произведение машина пока не может.
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