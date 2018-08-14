Ученые: осы и пчелы узнают людей в лицо

Группа экспертов из Австралии, Франции и Германии в ходе множественных экспериментов пришла к выводу, что осы и пчелы умеют распознавать человеческие лица. Эти насекомые, как выяснилось, способны определить знакомый образ по черно-белой фотографии.

По данным специалистов, главной особенностью организма медоносной пчелы и осы обыкновенной является сложность строения головного мозга, невзирая на его небольшие размеры. Это, как оказалось, позволяет насекомым в том числе определять индивидуальные черты лица человека.

В своей исследовательской работе авторы использовали два теста, созданные для проверки восприятия лиц у человека: эффекты "частичного распознавания" (part-whole effect) и "композиции лица" (composite-face effect), то есть целостной обработки визуальной информации.

Результаты свидетельствуют, что осы и пчелы не могут сосредоточиться на каких-то определенных деталях, воспринимая лицо только как единое целое. Тем не менее, примечательно, что никакой эволюционной необходимости распознавать человека по внешности у этих насекомых быть не могло.

Научные специалисты опубликовали свои изыскания и выводы в статье, представленной изданием Frontiers in Psychology. Ученые намерены продолжить работу и понять, как у животных и насекомых появились сложные системы идентификации лиц. В дальнейшем это может стать своего рода подспорьем в совершенствовании искусственного интеллекта.