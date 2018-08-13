NASA: в США «усердно» работают по отказу от российских РД-180

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что в США разработчики работают над тем, чтобы создать альтернативу российским ракетным двигателям РД-180, которые используются в американских ракетах Atlas.

При этом Брайденстайн подчеркнул, что руководство NASA хотело бы иметь партнерские отношения с Россией. NASA в состоянии поддерживать эти отношения, несмотря ни на что.

Так глава агентства прокомментировал заявление российского сенатора Сергея Рябухина о том, что РФ может уменьшить поставки ракетных силовых установок, которые применяются компанией United Launch Alliance в строительстве первой ступени ракеты-носителя Atlas V, передает kp.ru.

Руководитель NASA также подтвердил, что планируются переговоры с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Их первая встреча планируется в октябре на космодроме Байконур.