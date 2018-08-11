Антропологи: первые люди вымерли из-за собственной лени

Антропологи провели ряд исследований и заявили, что знают, почему вымерли первые люди. По словам ученых, древние представители нашего рода не смогли выжить на планете из-за собственной лени.

Согласно последней информации, прямоходящие люди не слишком "напрягались" и даже не пытались изготавливать сложные орудия труда, довольствуясь тем, что приносит им речная вода.

Как уточняется в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS One, они создавали оружие и прочие приспособления из первых попавшихся камней. Это отличает их от более древних Homo, которые специально пытались найти максимально удобные предметы.