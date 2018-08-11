Червяк оказался самым быстрым существом на Земле

Сотрудники Технологического института Джорджии определили самое быстрое существо на Земле. Максимальное «ускорение» этого водного обитателя - 724 километра в час. Это небольшой червяк Spirostomum ambiguum.

Длина червяка составляет всего четыре миллиметра. Существо перемещается с помощью ресничек и сокращений туловища. Скорость его передвижений составляет 73% скорости ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9E, сообщает Gizmodo.

Ученые планируют в дальнейшем обучить технологии движения существа маленьких роботов.