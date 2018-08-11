Червяк оказался самым быстрым существом на Земле
11 августа 2018, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Технологического института Джорджии определили самое быстрое существо на Земле. Максимальное «ускорение» этого водного обитателя - 724 километра в час. Это небольшой червяк Spirostomum ambiguum.
Длина червяка составляет всего четыре миллиметра. Существо перемещается с помощью ресничек и сокращений туловища. Скорость его передвижений составляет 73% скорости ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9E, сообщает Gizmodo.
Ученые планируют в дальнейшем обучить технологии движения существа маленьких роботов.
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