Учеными создана искусственная огнестойкая древесина

Ученые создали из полимера искусственную древесину, которая похожа на настоящую по химическому составу и микроструктуре. Однако, по сравнению с живым деревом, она имеет лучшую огнестойкость.

Исследователям из Китая удалось найти формулу, с помощью которой можно создавать полимерное подобие древесины. Данные об этом уникальном изобретении содержатся в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

В ходе последних экспериментов китайские эксперты в качестве замены лигнину в настоящем дереве использовали резольную смолу. Результатом стало соединение, пригодное в качестве конструкционного материала, которое может выдерживать воздействие воды и даже кислоты.

Исследования показывают, что некоторые виды искусственной древесины по прочности соответствуют оригиналу, другие же оказываются более стойкими. Однако работа по созданию новых подобных соединений будет продолжена.