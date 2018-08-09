В России создан самообучающийся робот

В Институте точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН при участии АО "Интеллект" прошел испытания робот, способный к самообучению. Искусственный интеллект создан российскими программистами.

Об этом сообщает газета Известия. По данным издания, для реализации задуманного специалистам пришлось создать новые модели нейронов, аналогичные по свойствам биологическому нейрону. В основу изобретения умной машины лег новый принцип, копирующий алгоритмы познания мира младенцем.

По словам доктора физико-математических наук Александра Жданова, робот запоминает повторяющиеся комбинации сигналов и сообщает о распознавании полученного образа.

При этом разработчики заложили в робота возможность воспроизводить положительные или отрицательные эмоции при появлении того или иного образа, что заметно ускоряет процесс его обучения.

Таким образом, русским ученым удалось создать уникальную нейросеть будущего, которая позволит приблизить "умственные" способности робота к человеческим.