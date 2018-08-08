Ученые нашли в атмосфере Земли огромную аномалию
8 августа 2018, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]
Гигантская аномалия поразила ионосферу Земли, сообщили сотрудники Массачусетского технологического института. Большая дыра растянулась по полушариям от 55 градусов южной широты до 45 градусов северной.
К данному явлению привело внезапное потепление стратосферы (ВСП), сообщает Phys.org. Этот термин применяется для описания значительного повышения температуры в стратосфере над полярными и приполярными областями Земли в зимнее время. Оно появляется в результате возникновения в воздушной оболочке Земли атмосферных гравитационных волн. При ВСП система циркуляции теплого и холодного воздуха разрушается.
Понять образование ионосферной дыры нужно специалистам для прогнозирования космической погоды.
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