Ученые нашли в атмосфере Земли огромную аномалию

Гигантская аномалия поразила ионосферу Земли, сообщили сотрудники Массачусетского технологического института. Большая дыра растянулась по полушариям от 55 градусов южной широты до 45 градусов северной.

К данному явлению привело внезапное потепление стратосферы (ВСП), сообщает Phys.org. Этот термин применяется для описания значительного повышения температуры в стратосфере над полярными и приполярными областями Земли в зимнее время. Оно появляется в результате возникновения в воздушной оболочке Земли атмосферных гравитационных волн. При ВСП система циркуляции теплого и холодного воздуха разрушается.

Понять образование ионосферной дыры нужно специалистам для прогнозирования космической погоды.