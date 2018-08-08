Создан препарат, который может замедлять старение

Исследователи из университета Эксетера в Великобритании сообщили о создании препарата, который способен фактически замедлить возрастные процессы в митохондриях. Это открытие может стать революционным.

В рамках эксперимента специалисты проанализировали воздействие веществ AP39, AP123 и RT01 на клетки эндотелия, расположенные на стенках кровеносных сосудов. Как сообщает "Свободная пресса", препарат смог сократить количество "старых" клеток, не имеющих возможности делиться, примерно на 50 процентов.

Ученые убеждены, что новое открытие даст возможность эффективно бороться со старением сосудов и организма в общем, уточняет портал Утро.ru.