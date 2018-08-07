Новолуние позволит жителям РФ увидеть невероятно яркий метеорный поток

Астрономы сегодня сообщают, что в грядущие выходные и в начале будущей недели жители России смогут увидеть невероятно яркий метеорный поток Персеиды. Это станет возможным благодаря новолунию.

Согласно последней информации, на этой неделе "космический фейерверк" предстанет во всей своей красе перед жителями некоторых стран северного полушария. Как отмечает издание Space & Telescope, Персеиды в этом году будут поразительно яркими, однако при этом весьма немногочисленными.

По словам ученых, метеоры не будут представлять абсолютно никакой опасности для землян, а также для зондов, расположенных на орбите планеты.