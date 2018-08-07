Эксперты опровергли миф об эволюции человека

Американские эксперты опровергли миф об эволюции человек. По их словам, ген FOXP2, который связан с речью и способностью обучения языкам, не дал каких-либо преимуществ при эволюции Homo sapiens и не имел решающего значения.

Как пишет журнал Сell, для анализа генома людей ученые взяли информацию из двух баз данных – Human Genome Diversity Panel (HGDP) и 1000 Genomes Project phase 1. При рассмотрении различных вариантов гена FOXP2, специалисты пришли к выводу, что если анализировать геномы независимо от расы людей, то различий не будет.

Объясняется это тем, что при миграции людей из Африки, которая считается местом происхождения человека, некоторые варианты генов получили распространение за пределами материка. Аналогичная ситуация выходит и с другими частями генома.

Как поясняют специалисты, если бы «ген речи» влиял на естественный отбор, то он бы тогда был единственной частью ДНК с таким распределением среди различных групп населения, передают «Известия».