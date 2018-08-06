NASA опубликовало видео с большим количеством астероидов

Специалисты космического агентства сообщили, что в Солнечную систему влетел огромный "рой" астероидов. В качестве доказательства NASA разместило соответствующий видеоролик. NASA ждет падения новых крупных метеоритов на Землю

На специальной карте учеными отмечены траектории и орбиты астероидов. Как сообщается, в 1998 году было обнаружено только несколько сотен астероидов, которые являются потенциально опасными для Земли, на настоящий момент их количество увеличилось по крайней мере на 18 тысяч. Специалисты предупреждают, что скопление этих космических объектов может представлять опасность не для отдельного города или страны, а для всей Земли в целом.