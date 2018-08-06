Биологи нашли у лис ген, отвечающий за дружелюбие

Специалисты из Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН и Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне обнародовали результаты многолетних исследований, позволяющих говорить о причине поведенческих различий у лис.

Определенные участки генетической цепочки "рыжих плутовок" сопоставили с таковыми в ДНК собак, человека и ряда других млекопитающих. В результате проведенных исследований, итоги которых опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution, ученые предположили, что с изменениями в поведении животных может быть связан вариант гена SorCS1, который встречается у послушных лисиц, но отсутствует у агрессивных.

Конечно, то или иное поведение млекопитающих нельзя определить лишь одним геном, однако проведенные исследования по праву могут считаться еще одной ступенью к более подробному изучению образа действий некоторых представителей животного мира.

По мнению специалистов, лисы представляют собой потрясающую модель для анализа агрессивного поведения, который в будущем может принести огромную пользу для генетических исследований поведения собак и других млекопитающих, включая также вид Homo sapiens.