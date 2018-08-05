Ученые сообщили, что будет с Землей, если Солнце взорвется или остынет

Всем известно, что жизнь на Земле полностью зависит от процессов, которые происходят на Солнце. Многие задумываются о том, что будет с нашей планетой, если на звезде произойдут серьезные изменения.

В последние двадцать лет астрономы постоянно замечают снижение солнечной активности, вследствие чего возникает вопрос, может ли оно остыть, или, напротив, взорваться.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на информацию доктора физико-математических наук Владимира Богода, который является заведующим Санкт-Петербургским филиалом Специальной астрофизической обсерватории РАН, вероятность взрыва Солнца крайне мала, однако это повлечет за собой моментальную гибель Голубой планеты. Если же водород внутри выгорит, звезда начнет расширяться, а затем превратится с белого или черного карлика. Земля при этом будет полностью выжжена. Подобного исхода, однако, можно ожидать лишь через несколько миллиардов лет.

Куда большую опасность представляет снижение активности светила, что влияет на климат нашей планеты. Подобные процессы несколько веков назад приводили к существенному похолоданию на территории Европы. Именно поэтому ученые внимательно следят за всеми процессами на Солнце.