Ученые назвали предварительную причину гибели цивилизации майя
3 августа 2018, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]
Цивилизацию индейцев майя погубили продолжительные периоды засухи, из-за которых средний уровень осадков в регионе уменьшился примерно наполовину, а влажность воздуха снизилась на семь процентов.
Об этом говорится в сообщении на сайте Кембриджского университета. Отмечается, что исследователи разработали метод измерения изотопов воды. Благодаря этому методу удалось раскрыть тайну политического и экономического краха цивилизации. Ученые изучали отложения на дне озера Чичанканаб, где два десятка лет назад были найдены самые первые свидетельства засухи.
Исследование ученых показало, что на полуострове Юкатан и в южных регионах Мексики было пять крупных засух, которые длились десятилетиями. Они могли привести к серьезным войнам.
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