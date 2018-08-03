Ученые назвали предварительную причину гибели цивилизации майя

Цивилизацию индейцев майя погубили продолжительные периоды засухи, из-за которых средний уровень осадков в регионе уменьшился примерно наполовину, а влажность воздуха снизилась на семь процентов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кембриджского университета. Отмечается, что исследователи разработали метод измерения изотопов воды. Благодаря этому методу удалось раскрыть тайну политического и экономического краха цивилизации. Ученые изучали отложения на дне озера Чичанканаб, где два десятка лет назад были найдены самые первые свидетельства засухи.

Исследование ученых показало, что на полуострове Юкатан и в южных регионах Мексики было пять крупных засух, которые длились десятилетиями. Они могли привести к серьезным войнам.