NASA ждет падения новых крупных метеоритов на Землю

По словам сотрудников NASA, в скором времени к Земле приблизятся несколько метеоритов, представляющих опасность для планеты. Из-за малых размеров место, куда они упадут, определить очень сложно.

Космическое агентство сейчас занимается освоением нового оборудования и развертыванием специальной системы на орбите Земли, которая поможет специалистам выявлять космические угрозы.

Конгресс США обязал NASA обнаружить 90% всех объектов длиной более 140 метров к концу 2020 года, сообщает Евразия Daily. Но сделать это невозможно из-за высокой стоимости систем изучения астероидов. При этом системы не заметят космические дела меньших размеров. В качестве примера указывается Челябинский метеорит, диаметр которого составлял всего 20 м.