Физики: пирамида Хеопса собирает энергию радиоволн

Физики из Германии и России изучили свойства пирамиды Хеопса и сделали вывод, что она может концентрировать электромагнитную энергию в своих камерах и фокусировать ее в пространство под собой.

Выводы ученых опубликованы в научном издании Journal of Applied Physics. Специалисты проверяли, как пирамида Хеопса взаимодействует с разными формами электромагнитного излучения. Пока выяснилось, что пирамида действительно может принимать примитивные радиоволны и скапливать их. Получается, пирамида Хеопса вроде любительской радиостанции может принимать радиоволну. Речь идет о радиоволнах метрового диапазона в промежутке между 200 и 600 метрами.

Вероятно, пирамида Хеопса и ей подобные могут взаимодействовать еще сильнее с другими типами волн, но это еще ученым надо проверить.

Напомним, пирамида Хеопса остается самой крупной постройкой, когда-либо созданной человечеством.