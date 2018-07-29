Колымские черви зашевелились после 30 тысяч лет спячки

Российским зоологам посчастливилось найти на территории Колымской низменности круглых червей-нематод. Возраст мерзлоты, где были обнаружены черви, составляет где-то 30-32 тысяч лет.

Самое интересное, что черви начали приходить в себя после спячки и вскоре не приходилось сомневаться, что они живы, сообщается в журнале Doklady Biological Sciences. Отмечается, что среди найденных червей обнаружены только самки. Теперь специалисты будут их исследовать, чтобы понять внутренние процессы и выживаемость самых древних созданий.