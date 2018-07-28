Россияне делятся в сети снимками самого длительного лунного затмения ХХI века

Россияне делятся на своих страничках в социальных сетях фотографиями самого длительного лунного затмения XXI века. Данное явление можно было наблюдать с 21.24 по Москве пятницы до 1.19 субботы.

Затмение спутника Земли было таким долгим из-за того, что Луна находилась очень близко к точке максимального удаления от нашей планеты и была существенно меньше земной тени, передает РИА "Новости".

Впоследствии спутник оказался в тени Земли полностью и окрасился в багровый цвет – это явление часто называют "кровавой Луной".

Отметим, что лучше всего затмение удалось рассмотреть жителям Южного Урала, Северного Кавказа и Прикаспийской низменности.

Публикация от Alexey Zhiryakov (@alexeyzhiryakov)27 Июл 2018 в 11:12 PDT

Публикация от @owlet_named_borsch28 Июл 2018 в 12:32 PDT