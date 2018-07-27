Сегодня вечером жители России смогут стать свидетелями сразу двух уникальных астрономических явлений. Речь идет о самом длительном лунном затмении с начала XXI века и великом противостоянии Марса.

Астрономы утверждают, что в этом году лунное затмение будет уникальным, поскольку "кровавая Луна" зависнет на небосводе почти на три с половиной часа, передает "Экономика сегодня". Отмечается, что в 21.24 она появится в небе и будет видна почти из всех регионов России дл 01.19 по московскому времени. Отметим, что Луна считается "кровавой", поскольку спутник полностью заходит в тень Земли и приобретает багровый оттенок.

В эту же ночь произойдет и другое астрономическое явление: Марс приблизится к Земле максимально близко. Интересно, что совпадение этого события с лунным затмением случается раз в 25 000 лет.