На Марсе нашли озеро с жидкой водой

Ученые обнаружили на Марсе подледное озеро, в котором находится жидкая вода. Открытие удалось сделать при помощи радара Marsis, который установлен на станции "Марс-экспресс".

Специалисты ранее заметили на снимках Красной планеты темные полосы шириной от 0,5 до 5 метров. Эксперты предположили, что данные линии были оставлены потоками воды, а впоследствии марсоход Curiosity действительно нашел на поверхности Марса места, где ранее были озера.

Теперь же, как утверждает издание Science, ученые смогли найти настоящее озеро, ширина которого достигает 20 километров. Оно покрыто очень толстым слоем льда, под которым была выявлена вода.