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Специалисты обнаружили способ предотвратить потерю зрения

25 июля 2018, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты обнаружили способ предотвратить потерю зрения
фото: pixabay.com

Ученые из Великобритании обнаружили новый способ предотвратить потерю зрения. Согласно последней информации, метод связан с пигментом куркумином, который содержится в куркуме и защищает сетчатку глаз.

Медики доказали пользу апельсинов для здоровья глаз

Медики доказали пользу апельсинов для здоровья глаз

Эксперты из Имперского и Университетского колледжей Лондона нашли новый способ доставки куркумина, который позволит оперативно и эффективно диагностировать глаукому.

Как уточняет портал Medical Xpress, ранее предполагалось, что человеку следует принимать таблетки с большим содержанием данного вещества, однако теперь найден способ поместить куркумин в глазные капли. Ученые утверждают, что регулярное применение этого препарата снижает риск развития слепоты.

 

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