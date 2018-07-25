Специалисты обнаружили способ предотвратить потерю зрения

Ученые из Великобритании обнаружили новый способ предотвратить потерю зрения. Согласно последней информации, метод связан с пигментом куркумином, который содержится в куркуме и защищает сетчатку глаз.

Эксперты из Имперского и Университетского колледжей Лондона нашли новый способ доставки куркумина, который позволит оперативно и эффективно диагностировать глаукому.

Как уточняет портал Medical Xpress, ранее предполагалось, что человеку следует принимать таблетки с большим содержанием данного вещества, однако теперь найден способ поместить куркумин в глазные капли. Ученые утверждают, что регулярное применение этого препарата снижает риск развития слепоты.