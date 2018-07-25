Специалисты обнаружили способ предотвратить потерю зрения
25 июля 2018, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Великобритании обнаружили новый способ предотвратить потерю зрения. Согласно последней информации, метод связан с пигментом куркумином, который содержится в куркуме и защищает сетчатку глаз.
Эксперты из Имперского и Университетского колледжей Лондона нашли новый способ доставки куркумина, который позволит оперативно и эффективно диагностировать глаукому.
Как уточняет портал Medical Xpress, ранее предполагалось, что человеку следует принимать таблетки с большим содержанием данного вещества, однако теперь найден способ поместить куркумин в глазные капли. Ученые утверждают, что регулярное применение этого препарата снижает риск развития слепоты.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес