В вине из Калифорнии исследователи обнаружили следы аварии на атомной станции в префектуре Фукусима. Происшествие случилось 11 марта 2011 года после сильнейшего в истории Японии землетрясения.

Ученые Национального центра научных исследований во Франции заявили, что в калифорнийском вине выявлено повышение уровня радиоактивных частиц.

Специалисты Михаэль Павикофф, Филипп Юбер и Кристин Марке тщательно изучили целую серию красных и розовых вин, произведенных в Калифорнии из винограда урожая 2009-2012 годов. Результаты анализа свидетельствуют о наличии в вышеуказанных образцах цезия-137 – техногенного изотопа, который появляется в ходе деления ядер в ядерном оружии или реакторе.

Отмечается, что напиток при этом не представляет никакого вреда для здоровья людей, передает New York Times.