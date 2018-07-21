У марсохода NASA не получилось пробурить странную скалу

Команда Curiosity выбрала неделю назад скалу для бурения, присвоив ей имя Voyageurs. Марсоход должен был взять там образцы, но бур неожиданно застрял в скале, пройдя только несколько сантиметров.[related_aticles]

По словам ученых, с такой проблемой они еще не сталкивались. Аппарат начал работу 6 августа 2012 года в кратере Гейла, провел обследования всевозможных скальных пород, проходя в труднодоступных местах.

Марсоход через некоторое время попробует пробурить породу снова, в другом месте. А пока специалисты NASA бьются над решением этой загадки. Высказываются предположения, что такая жесткость может быть связана с водной химией этой территории или же она возникла в результате цементирования.