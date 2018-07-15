NASA обнародовало снимок весьма пугающего явления, которое можно увидеть на поверхности Марса. Согласно мнению многих экспертов, объекты, запечатленные на фотографии, очень напоминают пауков.

Кадр был сделан при помощи автоматической многофункциональной межпланетной станции под названием Mars Reconnaissance Orbiter. На фотографии можно заметить темные образованиями с ответвлениями, похожими на паучьи ножки.

Оказывается, что весной на Южном полюсе Красной планеты углекислый газ буквально прорывает толстый ледяной покров, а затем попадает в атмосферу. Вокруг возникших отверстий появляется темная пыль, которая и создает столь необычный эффект.