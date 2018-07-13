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Врачи предупреждают: солнечное затмение влияет на хронические заболевания
13 июля 2018, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]
Медики предупреждают, что солнечное затмение оказывает влияние на хронические болезни людей. Об особенностях этого явления сообщили терапевт Людмила Лапа и психиатр, психотерапевт Павел Бесчастнов.
Лапа отмечает, что разные люди по-разному переносят солнечное затмение. Граждане с заболеваниями нередко испытывают усталость и слабость из-за нехватки ультрафиолета, передает РИА "Новости". Именно поэтому им следует оперативно принимать лекарства, назначенные врачом.
Бесчастнов в свою очередь подчеркнул, что солнечные затмения никак не влияют на психическое состояние, если люди не настраивают себя заранее и не верят в стереотипы и поверья, связанные с этим явлением.
Напомним, ранее стало известно, что в пятницу 13-го произойдет уникальное затмение суперлуной.
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