В Подмосковье можно наблюдать лунное затмение

Жители Подмосковья в ночь с 27 на 28 июля смогут увидеть в небе сразу два редчайших явления: лунное затмение и противостояние Марса и Луны. Отмечается, что это редкое явление происходит раз в 15 лет.

Такое событие происходит раз в 15 лет, и его можно наблюдать невооруженным взглядом. Противостояние Марса и Луны еще называют полномарсием. Примерно к 23.00 по московскому времени Марс и Луна приблизятся к земле и друг к другу. В этот момент небо над Московской областью окрасится в ярко-розовый цвет. К слову, событие продлится не более двух часов, сообщает сайт Подмосковье сегодня слова астрономов.

Стоит отметить, что последний раз великое противостояние Марса и Луны состоялось в 2003 году. Такое явление хорошо будет заметно жителям северного полушария земли.