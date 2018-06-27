В Астрахани используют новые источники энергии

Ради экономии приличных денежных средств некоторые жители в Астрахани стали использовать альтернативные источники энергии. При этом установка подобного рода устройств куда дешевле подключения к обычной линии.

Например, один бизнесмен установил и дома, и на своем предприятии - автомойке, солнечные батареи. Теперь за электричество он не платит. Еще одно направление семейного бизнеса - животноводческая ферма. Чтобы обеспечить ее электроэнергией бизнесмен потратил на систему солнечных батарей 200 тысяч рублей. Подключение к обычной линии обошлось бы в 5 раз дороже, отмечает сайт ОТР.

Отметим, что альтернативные источники энергии привлекают не только малый бизнес, но и крупные компании. Сейчас в области уже построено три солнечных электростанции, до конца 2021 года будет построено еще четырнадцать.