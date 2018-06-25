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Ученые создали препарат, который блокирует развитие четырех видов рака
25 июня 2018, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи из Орегонского университета науки и здоровья провели ряд экспериментов и создали уникальный препарат. По словам ученых, они научились блокировать развитие сразу четырех видов рака.
Отмечается, что вещество способно предотвратить развитие рака толстой кишки, легких, молочной и предстательной желез, передает портал "Газета.Ru".
Данный препарат получил название KBU2046 и был протестирован на лабораторных грызунах. Как сообщается в научном издании Nature Communications с его помощью подавлялись метастазы и уменьшались разрушения кости. Специалисты планируют в скором времени получить разрешение для испытания лекарства на людях.
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