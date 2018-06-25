Ученые создали препарат, который блокирует развитие четырех видов рака

Исследователи из Орегонского университета науки и здоровья провели ряд экспериментов и создали уникальный препарат. По словам ученых, они научились блокировать развитие сразу четырех видов рака.

Отмечается, что вещество способно предотвратить развитие рака толстой кишки, легких, молочной и предстательной желез, передает портал "Газета.Ru".

Данный препарат получил название KBU2046 и был протестирован на лабораторных грызунах. Как сообщается в научном издании Nature Communications с его помощью подавлялись метастазы и уменьшались разрушения кости. Специалисты планируют в скором времени получить разрешение для испытания лекарства на людях.