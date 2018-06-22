Ученые рассчитали полезную для сердца дозу кофе

Ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне провели исследования и установили полезную для сердца дозу кофе. Оказалось, что этот напиток действительно хорошо влияет на организм.

Согласно последней информации, кофеин способствует выработке белка p27, который содержится в митохондриях ключевых типов клеток сердца. Как сообщает MedicalXpress, кофе позволяет запустить процесс, существенно улучшающий деятельность эндотелиальных клеток.

Хорошие результаты от употребления напитка можно получить только в том случае, если в человеческом организме находится достаточный уровень кофеина. Согласно расчетам ученых, приемлемое количество составляет примерно четыре чашки в день, однако необходимо учитывать вес и рост. Для стройной женщины среднего роста нормой являются две чашки.