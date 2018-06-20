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Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки

20 июня 2018, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки
Фото: pixabay.com

Человек, желающий украсить свое тело татуировкой, часто раздумывает о том, как рисунок будет выглядеть, на надоест ли он со временем. И редко – о том, что татуировка может нанести вред здоровью.

Между тем ученые все чаще заявляют о том, что нанесение татуировок может быть опасным для здоровья. В частности, специалисты категорически не рекомендуют делать татуировки людям с ослабленным иммунитетом.

В качестве примера ученые приводят историю молодой девушки из Шотландии. В возрасте 31 года она обратилась к врачам по поводу постоянных сильных болей в левом бедре. На приеме пациентка рассказала, что за несколько месяцев до появления болей сделала на этой ноге татуировку. В анамнезе выяснилось, что в 2009 году девушка перенесла трансплантацию легких и постоянно принимала иммуносупрессоры во избежание отторжения нового органа.

На правой ноге девушки также есть татуировка, но она была сделана еще до операции по трансплантации легких, и никаких побочных эффектов отмечено не было. Назначенные медиками обезболивающие препараты не помогли, и тогда этим случаем заинтересовались ученые.

Выяснилось, что после нанесения татуировки у пациентки началось хроническое мышечное воспаление. Ученые считают, что организм, ослабленный препаратами для подавления иммунитета, не смог противостоять воспалению, вызванному попаданием в мышечную ткань частиц краски, сообщают «Вести».

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