Ученые: некоторым людям опасно делать татуировки

Ученые провели ряд исследований и выяснили, что некоторым людям нельзя делать татуировки. Согласно последней информации специалистов, рисунок на теле может вызвать хроническое воспаление мышц.

Речь идет о людях с подавленным иммунитетом. Эксперты из Национальной службы здравоохранения Британии в Глазго изучили данные граждан, сделавших татуировки, и выяснили, что у некоторых воспаления появились в тех же частях тела, где были нанесены татуировки.

В издании BMJ Case Reports отмечается, что никаких других причин развития данной патологии выявлено не было. Поэтому ученые советуют выяснить всё о состоянии своего здоровья перед нанесением тату.