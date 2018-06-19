Ученые: некоторым людям опасно делать татуировки
19 июня 2018, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые провели ряд исследований и выяснили, что некоторым людям нельзя делать татуировки. Согласно последней информации специалистов, рисунок на теле может вызвать хроническое воспаление мышц.
Речь идет о людях с подавленным иммунитетом. Эксперты из Национальной службы здравоохранения Британии в Глазго изучили данные граждан, сделавших татуировки, и выяснили, что у некоторых воспаления появились в тех же частях тела, где были нанесены татуировки.
В издании BMJ Case Reports отмечается, что никаких других причин развития данной патологии выявлено не было. Поэтому ученые советуют выяснить всё о состоянии своего здоровья перед нанесением тату.
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