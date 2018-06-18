В июле россияне станут свидетелями редких астрономических явлений

Жители России в июле смогут стать свидетелями сразу двух редких астрономических явлений. Об этом сообщил в понедельник глава научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.



В ночь с 27 на 28 июля можно будет увидеть великое противостояние Марса и продолжительное полное лунное затмение. Отмечается, что первое явление случается раз в 15 – 17 лет, когда Земля и Марс максимально сближаются. Что касается полного лунного затмения, при котором спутник полностью находится в тени нашей планеты, то последний раз это случилось 31 января текущего года.

Как сообщает РИА "Новости", эти два явления в последний раз случались в один день 200 лет назад. Никакого специального оборудования для наблюдения за планетой и спутником не понадобится.